Tchad : un nouveau dispositif sécuritaire au Mayo Kebbi Ouest

Foka Mapagne - 15/04/2023 19:16

Sous un soleil ardent, le nouveau gouverneur du Mayo Kebbi Ouest, le général Teguen Idibei Berde, a été installé officiellement en tant que premier magistrat de la province, vêtu de sa tenue militaire et de son béret rouge, le 14 avril 2023.

La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée comme d'habitude sur la Place de l'Indépendance de Pala, sous l'autorité du ministre de l'Administration du territoire, Limane Mahamat, en présence de son collègue de la Sécurité publique, Mahamat Charfadine Margui.



Le ministre de l'Administration du territoire, Limane Mahamat, a souligné que le gouvernement et l'ensemble des administrateurs ne resteront pas sourds face aux cris de détresse de la population du Mayo Kebbi Ouest. Le remplacement du gouverneur et du secrétaire général de la province du Mayo Kebbi Ouest sera suivi d'autres ajustements en fonction des autres défaillances constatées afin que les populations puissent être mieux encadrées et que la promotion du développement soit prioritaire.



À cette occasion, un nouveau dispositif sécuritaire a été mis en place, déclare le ministre en charge de l'Administration. Il s'agit des chefs de la Légion de Gendarmerie No 17, de la délégation provinciale de la police, du commissariat central, de la Garde Nationale et Nomade du Tchad (GNNT), du sous-groupement de la Garde Nationale et Nomade du Tchad et du secteur de la surveillance du territoire. Le ministre de la Sécurité a déclaré que tous ces chefs sécuritaires ont des obligations de résultats et s'est engagé à suivre personnellement cette situation qui doit cesser. Il a martelé que tous ceux qui seront défaillants le croiseront sur son chemin.



Le nouveau gouverneur du Mayo Kebbi Ouest, le général Teguen Idibei Berde, a déclaré pour sa part que la réussite de sa mission dépendra de l'appui et de la collaboration de la population.



Après deux mois de service, le gouverneur sortant, Idriss Gaad Abderrahmane, qui a laissé entre les mains de malfrats plus de 10 otages, a relevé dans son discours bilan que le phénomène d'enlèvement de personnes contre rançons est devenu inédit dans l'ensemble de la province du Mayo Kebbi Ouest.