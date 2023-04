Tchad : une campagne digitale lancée pour lutter contre les messages de haine

Georges LAWANE - 14/04/2023 07:49

Le 12 avril 2023, dans la grande salle du ministère de la réconciliation, l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IDEA International) a lancé une campagne digitale en collaboration avec le ministère de la réconciliation pour lutter contre les messages de haine et la rumeur sur les réseaux sociaux.

La représentante de l'IDEA International a souligné que depuis la fin du dialogue national inclusif, en particulier les événements malheureux du 20 octobre 2022, l'institut s'est engagé dans des activités visant à apaiser le climat socio-politique, à restaurer la cohésion sociale et à créer un environnement favorable pour la poursuite de la transition.



Le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Abderaman Koulamallah, a quant à lui souligné que nous vivons dans une ère où l'internet et les réseaux sociaux ont un impact puissant non seulement dans la vie quotidienne, mais aussi dans le monde du travail et du développement.



Il a ajouté que la campagne devrait contribuer à réaliser les aspirations profondes du peuple tchadien pour un dialogue national inclusif.