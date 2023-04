Tchad : une commission chargée d'élaborer une stratégie pour la promotion du bilinguisme

Info Alwihda - 12/04/2023 10:20

Le ministre secrétaire général du gouvernement, chargé de la promotion du bilinguisme dans l'administration et des relations avec les grandes institutions, Haliki Choua Mahamat, a installé officiellement, le 11 avril 2023, les membres de la commission chargée d'élaborer une stratégie de promotion du bilinguisme dans l'administration.



Cette commission a pour objectif d'élaborer une stratégie de promotion du bilinguisme dans l'administration dans un délai d'un mois, informe le secrétariat général du gouvernement. En installant officiellement les membres de ladite commission, le ministre a mis l'accent sur l'importance du bilinguisme dans l'administration.



« Cette commission se doit d'élaborer un plan cohérent, des idées novatrices assorties de fortes recommandations et résolutions devant nous permettre de résorber une fois pour toutes, la problématique du bilinguisme en général et dans l'administration en particulier », a indiqué le ministre Haliki Choua Mahamat.



La commission chargée d'élaborer une stratégie pour la promotion du bilinguisme dans l'administration est mis en place par l'arrêté n° 11/PT/PM/SGG/DG/DGSPBA/2023.