Tchad : une rentrée académique sous le signe de stabilité et travail à l'Université de Pala

Foka Mapagne - 11/03/2020 07:53

Le président de l'Université de Pala a indiqué mardi dans son message de rentrée académique 2019-2020 que ladite institution est un haut lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest. Car dit-il, c'est un outil de développement tant sur le plan économique, culturel, technique et scientifique.



Dr. Passiring Kedeu appelle affectueusement l'université de Pala "Toumai Land" puisque c'est grâce à elle que cette province entrera dans le concert de développement du Tchad à travers sa visibilité sur l'échiquier national et même international.



Appel à l'implication pour une culture de la qualité à l'Université de Pala



Dr. Passiring Kedeu a invité toutes les couches sociales à s'impliquer pour l'atteinte des objectifs de ce temple du savoir, surtout avec l'instauration d'une culture de la qualité pendant cette nouvelle rentrée académique.



Défis de l'Université de Pala



D'après le président de l'Université de Pala, après six ans passés, trois défis majeurs constituent son handicap, notamment le défi des structures d'accueil, le défi des infrastructures pédagogiques et de fonctionnement, ainsi que le défi des ressources humaines.



Pour lui, ces défis ne doivent en aucun cas servir d'une manière ou d'une autre de prétexte ni d'arguments pour justifier l'échec de leur mission qui est celle de former pour développer.



Il demande à ses collaborateurs d'éviter de tomber dans les querelles internes, le gain facile et les pièges des "on-dit". Les enseignants doivent placer l'intérêt pédagogique au dessus de toute considération et de la mêlée.



2018-2019, année de satisfaction



Comme bilan, un vibrant hommage est rendu au Dr. Keda Gagna, premier recteur de l'Université de Pala et au Dr .Abdoulaye Moussa Djibrine, le tout premier secrétaire général. Ils ont ouvert pour la première fois les portes de l'Université de Pala au jeunes bacheliers du Tchad.



L'année qui s'est achevée est certes difficile mais avec un taux d'admission de plus de 70% et bientôt avec la mise sur le marché de l'emploi de la première promotion formée dans cette université.



Dans sa vision, l'Université de Pala compte lancer un projet de création du second cycle (Master) en sciences de la terre avec la probabilité d'être opérationnel dès la rentrée 2020-2021.