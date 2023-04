Tchad : violences au Logone Oriental, le ministre de la défense évoque une incursion d'hommes armés

Info Alwihda - 19/04/2023 20:11

Le conflit de Bessao dans le département des Monts de Lam, au Tchad, a pris une tournure violente avec l'incursion d'hommes armés venus de la Centrafrique voisine, selon le général Daoud Yaya Brahim, ministre en charge des armées.

D'après sa déclaration ce 19 avril face à la presse, les "insurgés" ont non seulement causé la perte de vies humaines, mais ils ont également profité de la situation pour piller la population locale.



Cependant, « grâce à l'intervention de la Force militaire tchadienne, les assaillants ont finalement été repoussés et ont pris la fuite pour traverser la frontière et retourner dans la forêt d'où ils étaient venus. » C'est ce qu'a révélé le ministre en charge de la défense, Daoud Yaya Brahim.



Les violences ont fait au moins 22 morts et plusieurs blessés, ont rapporté des sources judiciaires à Alwihda Info.