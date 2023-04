Violences au Soudan : Le MPS demande des pourparlers à N'Djamena

Info Alwihda - 17/04/2023 00:34

​Le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) a publié un communiqué dans lequel il exprime sa profonde préoccupation face à la situation militaire et sécuritaire qui prévaut actuellement au Soudan. Le MPS estime que le Tchad, qui a des liens géographiques, historiques et culturels très étroits avec le Soudan, doit agir pour aider à résoudre cette crise.

Dans le communiqué, le Secrétariat Général du MPS demande instamment aux parties engagées dans le conflit de privilégier la voie de la sagesse et des solutions négociées. Le parti demande également la médiation du Président de la Transition, le général Mahamat ldriss Deby ITNO en vue d'amener les belligérants à des pourparlers fraternels qui pourraient se tenir à N'Djamena.



Le MPS est convaincu que le chef de l'Etat, qui a échangé à plusieurs reprises avec les deux principaux protagonistes de la crise, peut assumer un leadership fort dans la dynamique attendue d'une solution négociée et pacifique.



Le secrétariat Général du MPS, par la voix de Me. Jean-Bernard Padaré, appelle également les compatriotes vivant au Soudan à respecter les directives sécuritaires données par l'Ambassade du Tchad.



Le MPS estime que la crise actuelle compromet la paix, la sécurité et la stabilité non seulement pour le peuple frère du Soudan mais pour l'ensemble des peuples du continent africain. Alors que l'Afrique est résolument engagée dans la lutte pour gagner le pari de l'agenda 2035, toute situation qui compromet la paix et la stabilité est un coup dur pour l'ensemble du continent.