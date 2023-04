Washington : le Tchad signe un accord de financement pour lutter contre les inondations à N'Djamena

Info Alwihda - 10/04/2023 23:32

Le gouvernement de la République du Tchad a signé un protocole de financement avec la Banque mondiale pour le projet intégré de lutte contre les inondations et la résilience urbaines à N'Djamena. La signature de cet accord a eu lieu le lundi 10 avril 2023, à Washington DC au Siège de la Banque mondiale.Le montant de cet accord s'élève à 150 millions de dollars et vise à renforcer la planification en matière de gestion des inondations et à renforcer la résilience urbaine pour répondre aux conséquences néfastes du changement climatique.Selon le Ministre de la Prospective Economique et des Partenariats Internationaux, Moussa S. Batraki, ce projet est d'une importance capitale pour la ville de N'Djamena qui est souvent confrontée aux inondations, particulièrement lors de la saison des pluies. Il a souligné que cet accord de financement permettra de développer des stratégies pour mieux gérer les inondations et renforcer la résilience urbaine.La Directrice des Operations pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, représentant la Banque Mondiale (BM), Mme Clara De Souza a également exprimé sa satisfaction quant à la signature de cet accord. Elle a affirmé que ce projet est une réponse concrète aux besoins des populations de N'Djamena, qui sont régulièrement touchées par les inondations.Ce projet contribuera à la mise en place d'un système de drainage efficace, à l'aménagement de zones d'évacuation pour les eaux pluviales et à la construction de logements sociaux résilients aux inondations. Il permettra également de créer des emplois pour les jeunes et de renforcer les capacités locales en matière de gestion des risques de catastrophes.