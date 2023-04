Yaya Dillo appelle à la fin des affrontements au Soudan et à la résolution pacifique des conflits

Info Alwihda - 15/04/2023 16:22

Yaya Dillo Djerou, le leader du Parti pour les libertés et le développement (PSF) au Tchad, a réagi aux violences qui ont éclaté ce 15 avril 2023 au Soudan entre l'armée régulière et les Forces de soutien rapide (FSR). Dans une déclaration, il a appelé les belligérants à privilégier le dialogue pour mettre fin aux hostilités.

La situation actuelle au Soudan, où les affrontements se sont intensifiés ces dernières heures, est préoccupante. Pour Yaya Dillo Djerou, tout processus fondé sur la violation des engagements pris et la mégalomanie de la conservation du pouvoir à tout prix, au détriment des aspirations profondes du peuple déjà fondamentalement meurtri par les affres de la guerre, pourrait conduire au pire.



"Les frères soudanais doivent privilégier la force du dialogue à la place de la force des armes", a déclaré le leader du PSF. En ce mois saint de Ramadan, il exhorte les belligérants à privilégier la paix et le dialogue fraternel pour sauver leur pays déjà fragilisé.



Le Soudan traverse une période difficile marquée par une instabilité politique et économique depuis la destitution du président Omar el-Béchir en avril 2019. Les violences actuelles opposent l'armée régulière aux Forces de soutien rapide (FSR), une milice paramilitaire qui avait été créée pour combattre les rebelles au Darfour. Depuis la destitution d'Omar el-Béchir, les FSR ont pris une place importante dans la gouvernance du pays, provoquant des tensions avec les militaires et d'autres factions politiques.